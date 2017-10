POL-AUR: Wittmund - Anhängerklappe verloren

Besitzer der Anhängerklappe gesucht. Bild-Infos Download

Landkreis Wittmund (ots) - Wittmund Anhängerklappe verloren

Die Polizei in Wittmund sucht den Besitzer einer Anhängerklappe mit der Aufschrift "Stema". Diese wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der L10 kurz hinter dem Bahnübergang in Fahrtrichtung Kreisverkehr Esenser Straße gefunden. Hinweise auf den Besitzer nimmt die Polizei in Wittmund entgegen, Telefon 04462 9110, bzw. kann der Besitzer sich unter der genannten Nummer melden.

