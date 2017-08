POL-AUR: - Einbruch in Baumarkt - Diebestour auf Norderney - Unfallflucht / Zeugenaufruf

Aurich/Wittmund (ots) - Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund von Mittwoch, 09.08.2017

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - In Baumarkt eingebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag, 08.08.2017, in einen Baumarkt in Victorbur, Neue Straße, ein. Um in das Gebäude zu gelangen wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Der/die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand Sachschaden, vermutlich wurde aber nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 erbeten.

Verkehrsgeschehen:

Aurich - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 08.08.2017 in der Zeit von 7:30-16:30 Uhr wurde ein in der Borsigstraße in Aurich in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellter Pkw beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Aurich unter 04941/6060.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Diebestour auf Norderney

Ein 67-jähriger Mann vom Festland hat seinen Aufenthalt auf Norderney zur Begehung von Diebstählen genutzt. Er steht im Verdacht, in diversen Geschäften u. a. alkoholische Getränke und Zigaretten entwendet zu haben. Er ist dabei mit offensichtlich vorher entwendeten Fahrrädern unterwegs gewesen.

Die Polizei Norderney sucht nun die Eigentümer der Fahrräder. Es handelt sich um ein auffälliges Damenrad mit sehr vielen Aufklebern auf dem Rahmen und um ein lila-farbenes Herrenrad. Die Eigentümer mögen sich bei der Polizei Norderney, Tel. 04932-92980, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell