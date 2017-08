POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, 08.08.2017

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Dachstuhlbrand

In der Nacht zum 08.08.2017 gegen 02:45 Uhr kam es bei einem Einfamilienhaus zu einem Dachstuhlbrand in der Westvictorburer Straße in Südbrookmerland. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 250000 Euro. Die Brandursache ist zur Zeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt. Die örtlichen Feuerwehren aus Victorbur, Uthwerdum und Oldeborg waren neben der Polizei und einem RTW im Einsatz.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 05.08.2017 in der Zeit von 7-18 Uhr wurde ein in der Weserstraße in Aurich am Fahrbahnrand abgestelltes Taxi an der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Aurich unter 04941/6060.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am 07.08.2017 gegen 12:40 Uhr in der Raiffeisenstraße in Aurich, dortiges Blumengeschäft. Ein kurz zum Parken abgestellter Pkw wurde von einem unbekannten Täter am hinteren rechten Stoßfänger beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Aurich unter 04941/6060.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Ein 60jähriger Mann befuhr am 07.08.2017 gegen 11:25 Uhr mit seinem Pkw die Straße Neue Drift in Großheide, obwohl er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Weiterhin hatte er keine erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ausdrücklich untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Randalierer unterwegs

Auf dem Rückweg von einer Feierlichkeit in Stedesdorf im Sumpelweg schlagen und treten am 06.08.2017 gegen 01:50 Uhr bislang unbekannte Täter nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung auf den Pkw eines Mannes ein. Dabei wird der Pkw leicht beschädigt. Zudem wird der Mann von einem der Täter in sein Gesicht gespuckt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Esens unter 04971/92718110.

