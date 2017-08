POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, 07.08.2017

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Streitigkeiten zweier Personengruppen beim North-Coast-Festival

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand das North-Coast-Festival auf dem Torfmarkt in Norden statt. Gegen 01:05 Uhr gerieten zwei Gruppierungen mit augenscheinlich überwiegend Migrationshintergrund in einen verbalen Streit. Für das Festival waren umfangreich Sicherheitsdienstkräfte eingesetzt. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde im Verlauf des verbalen Streits dieser Gruppierungen geschlagen. Gründe hierfür sind derzeit noch nicht bekannt. Der 19jährige Täter wurde von weiteren Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes festgehalten und von der Polizei zur Personalienfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Eine Gruppierung entfernte sich vom Festivalgelände. Nach kurzer Zeit wurde der Täter wieder entlassen und von Familienangehörigen vor der Polizeiwache empfangen. Die Personen bekamen Platzverweise für das Festivalgelände. Diese wurden befolgt. Sie liefen in Richtung Westerstraße zu einer Diskothek. Bei der Diskothek angekommen gab es auch dort einen verbalen Streit mit dem Personal des Sicherheitsdienstes der Diskothek. Andere Besucher der Diskothek beteiligten sich. Polizeibeamte aus umliegenden Dienststellen waren zur Unterstützung in Norden. Alle beteiligten Personen wurden von der Polizei des Platzes verwiesen. Lediglich zwei Männer kamen dem Platzverweis nicht nach, wurden zur Polizeiwache gefahren und verbrachten einige Stunden im polizeilichen Gewahrsam. Verletzte Polizeibeamte gab es nicht. Über die Gesamtumstände ist zur Zeit Weiteres nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Ladendieb erwischt

Ein leicht alkoholisierter 55jähriger Mann entnahm am Sonntag gegen 15:55 Uhr in einem Souvenirgeschäft in der Strandstraße in Norddeich ein Kinderspielzeug aus einer Verpackung. Anschließend wollte er das Geschäft ohne Bezahlung verlassen. Er wurde aber von einer Mitarbeiterin des Geschäftes am Ausgang angesprochen und an die hinzugerufene Polizei übergeben. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Rucksack aus Zelt entwendet

Auf dem Campingplatz in Norddeich in der Deichstraße wurde am Sonntag gegen 17:00 Uhr ein Rucksack mit Inhalt aus einem Zelt im rückwärtigen Bereich des Geländes entwendet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Geschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Norden unter 04931/9210.

Illegal Abfall verbrannt - Widerstand geleistet

Ein stark alkoholisierter 54jähriger Mann verbrannte am Sonntag gegen 18:05 Uhr in der Ostermarscher Straße in Norden ohne Genehmigung Abfälle. Es war erforderlich, dass das Feuer durch die Feuerwehr Norden gelöscht wurde. Im weiteren Verlauf bedrohte der Mann die Polizeibeamten und zumindest einen Feuerwehrmann mit einer Holzlatte. Alle Personen blieben unverletzt. Der Täter wurde schließlich zur Polizeiwache gebracht und in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei ermittelt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Gewässerverunreinigung

Es wurde eine nicht unerhebliche Menge eines ölhaltigen Gemisches im Binnenhafen Harlesiel festgestellt, welches auf bislang unbekannte Art und Weise ins Wasser gelangt war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Geschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Wittmund unter 04462/9110.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Der 51jährige Fahrer eines Pkw übersah auf dem Kummerweg in Neuschoo, dass der vor ihm mit einem Motorrad fahrende 49jährige nach rechts abbiegen wollte und fuhr auf diesen auf. Dabei kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß zum Teil nicht unerheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell