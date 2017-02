POL-AUR: Wittmund - Zeitungsausträger verletzt; Wittmund - Rettungsdienst angegriffen

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Zeitungsausträger verletzt:

Am Donnerstag, gegen 02:00 Uhr wurde ein Zeitungsausträger von zwei bislang unbekannten Männern verletzt. Der 68-jährige Mann war mit seinem Fahrrad im Bereich Drostenstraße/ Burgstraße unterwegs, um dort Zeitungen auszutragen. Aus Richtung Drostenstraße kamen plötzlich zwei Männer auf ihn zu, sprachen ihn an und bedrohten ihn. Einer der Männer schubste das Opfer zu Boden und trat ihm ins Gesicht. Außerdem schlug er dem Opfer mit der Faust gegen den Kopf. Der andere Täter stand während der Tat daneben und sah dabei zu, wie das Opfer geschlagen und getreten wurde. Anschließend flüchteten die beiden zu Fuß in die Burgstraße in Richtung Mühlenstraße. Das Opfer wurde durch die Übergriffe verletzt und suchte nach der Tat direkt die Polizeidienststelle auf, um eine Anzeige zu erstatten. Bei den beiden Tätern handelt es sich nach Angaben des Opfers um zwei Männer. Einer der Männer hatte ein südländisches Erscheinungsbild, der andere Mann ein nordisches/deutsches. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 04462-9110 Kontakt mit der Polizei in Wittmund aufzunehmen.

Wittmund - Rettungsdienst angegriffen:

Am Donnerstag wurde der Rettungsdienst gegen 17:50 Uhr in die Bromberger Straße gerufen. Ein 63-jähriger Mann lag in einer Wohnung auf dem Sofa und sollte nicht mehr ansprechbar sein. Als der Rettungsdienst eintraf stellte sich heraus, dass der 63-Jährige stark alkoholisiert war und schlief. Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes sprach den Mann mehrfach an, so dass er aufwachte. Im Anschluss sollte der Mann in den Rettungswagen gebracht werden. Auf dem Weg nach draußen bekam der Mann ein Messer zu fassen, dass auf einem Tisch lag, und versuchte, einen 28-Jährigen Mitarbeiter des Rettungsdienstes zu verletzen. Ein weiterer Rettungssanitäter reagierte sofort und konnte dem Mann das Messer abnehmen, so dass niemand verletzt wurde. Die Polizei wurde daraufhin verständigt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

