POL-AUR: Norddeich - Hoteleinbruch; Hage - In Gartenhaus eingebrochen; Norden - Zeugen gesucht; Norden - Autofahrer mit 2,04 Promille

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Hoteleinbruch:

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch, 25.01.2017, und Donnerstag, 02.02.2017, in ein Hotel in der Golfstraße ein. Das Hotel ist derzeit geschlossen, so dass dort auch keine Gäste wohnen. Um in das Gebäude zu gelangen wurde eine Tür gewaltsam aufgebrochen. Das Büro wurde nach möglichen Diebesgut durchsucht. Es wurde Bargeld gestohlen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9120 entgegen.

Hage - In Gartenhaus eingebrochen:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Hagermarscher Straße ein. Eine Tür wurde gewaltsam geöffnet, so dass das Gartenhaus betreten werden konnte. Es wurden eine Bohrmaschine, zwei Steckschlüsselsätze, eine Motorradsitzbank, ein Auspuffrohr und ein Motorradtank gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Zeugen gesucht:

Am 02.02.2017, gegen 16.15 Uhr nutzte eine 48-jährige Norderin als Fußgängerin die Bedarfsampel über die Bahnhofstraße in Norden in Richtung des alten Bahnhofs ( jetzt Geschäftshaus Fressnapf ). An dem nun folgenden Fuß- / Radweg blieb sie stehen. In diesem Moment wurde sie von einem männlichen Fahrradfahrer erfasst, der den Radweg in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide zu Fall kamen. Der Fahrradfahrer bestieg sein Fahrrad und setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um die leicht verletzte Fußgängerin zu kümmern. Zeugen die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter Tel.: 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Autofahrer mit 2,04 Promille:

Am Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife einen 72-jährigen Autofahrer, der die Norddeicher Straße von Norddeich kommend mit seinem Citroen C3 befuhr. Das Fahrzeug war der Polizei aufgefallen, weil es in Schlangenlinien fuhr. Auch auf das Anhaltesignal der Polizei reagierte der Fahrer zunächst nicht. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell