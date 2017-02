POL-AUR: Großefehn - Versuchter Einbruch; Aurich - Unfallbeteiligte war alkoholisiert; Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Versuchter Einbruch:

Zwischen Freitag, 30.12.2016, und Donnerstag, 02.02.2017, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Straße Am Festplatz einzubrechen. Um sich Zutritt in das Haus zu verschaffen wurde versucht, eine Tür aufzubrechen. Die Tür wurde dabei beschädigt, hielt jedoch stand, so dass die Täter leer ausgingen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallbeteiligte war alkoholisiert:

Ein 50 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Hyundai am Donnerstag gegen 10:45 Uhr die Große Mühlenwallstraße von der Pferdemarktkreuzung kommend in Richtung Ostertorkreuzung. Vor einer roten Ampel hielt der Mann an. Dieses bemerkte eine hinter ihm fahrende, 50-jährige Frau zu spät. Sie fuhr mit ihrem Fiat auf den Hyundai auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass die Frau unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Alkoholtest wurde durchgeführt und ergab einen Wert von 1,70 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet:

Am Donnerstag fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem vermutlich weißen Fahrzeug gegen ein einen silbernen Opel Signum, der auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in Wiesmoor stand. Der Unfall ereignete sich zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von dem Parkplatz, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Unfallzeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 04944-9169110 Kontakt mit der Polizei in Wiesmoor aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell