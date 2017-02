POL-AUR: Langeoog - Rüttelplatte gestohlen; Wittmund - Lkw aufgebrochen; Westerholt - Unfall im Kreisverkehr

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Rüttelplatte gestohlen:

Zwischen Montag, 30.01.2017, und Mittwoch, 01.02.2017, stahlen bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle. Die Baustelle befindet sich in der Mittelstraße. Hier stand die Rüttelplatte der Marke Weber, Typ CF2, in der Farbe blau auf einer Palette. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Langeoog unter der Telefonnummer 04972-810 entgegen.

Wittmund - Lkw aufgebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr in einen Lkw ein. Das Fahrzeug stand in der Straße Bargham. Hier wurde die Tür des Lkw beschädigt, so dass die Täter in die Fahrerkabine gelangen konnten. Aus dem Lkw wurde Bargeld gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen:

Westerholt - Unfall im Kreisverkehr:

Heute Morgen befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Mazda CX 5 gegen 07:00 Uhr den Kummerweg von Neuschoo kommend. Im Einmündungsbereich zur Auricher Straße fuhr sie in den Kreisverkehr. Ein 65 Jahre alter Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt die Auricher Straße mit seinem Opel Astra von Westerholt kommend. Auch er fuhr in den Kreisverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde keiner. An beiden Autos entstand Sachschaden. Zum Unfallhergang machten die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben. Unfallzeugen werden daher gebeten, Kontakt mit der Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92118110 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell