POL-AUR: Norden - Mülltonne ging in Flammen auf; Hagermarsch - In Graben gerutscht

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mülltonne ging in Flammen auf:

Am Mittwochnachmittag geriet gegen 15:20 Uhr eine Mülltonne in Brand. Die Tonne stand draußen hinter der Garage eines Einfamilienhauses im Flökershauser Weg. Die 66-jährige Hausbewohnerin bemerkte das Feuer als sie nach ihrem Hund sah, der draußen auf dem Rasen lief und sich ihrer Meinung nach merkwürdig verhielt. Sie informierte sofort ihren Mann. Der 69-Jährige versuchte sofort, das Feuer zu löschen. Ein 19 Jahre alter Nachbar war auf die Situation aufmerksam geworden und unterstützte den Mann mit einem Feuerlöscher. Als die zwischenzeitlich alarmierte Freiwillige Feuerwehr Norden eintraf war das Feuer weitestgehend gelöscht. Von der Feuerwehr wurde noch einmal nachgelöscht. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Durch den Brand wurde die Mülltonne, sowie ein weitere Mülltonne zerstört. Ein Schaden an der Garage entstand nicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar.

Verkehrsgeschehen

Hagermarsch - In Graben gerutscht:

Eine 18-järhige Frau befuhr am Mittwoch gegen 15:10 Uhr mit ihrem Ford Focus die Straße Hufschlag (L5) aus Norden kommend in Richtung Dornum. Nach ihren Angaben lief plötzlich ein Tier über die Fahrbahn. Sie wollte dem Tier ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto schleuderte über die Straße, kam links von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Die junge Frau wurde durch den Unfall zum Glück nicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

