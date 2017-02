POL-AUR: Holtgast - In Bäckerei eingebrochen; Esens - Ackerschlepper brannte; Esens - Kontrolle verloren; Westerholt - Gegen Baum gefahren

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Holtgast - In Bäckerei eingebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei in der Straße Ledern Lamp ein. Um in das Gebäude zu gelangen wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Die Täter stiegen durch das Fenster und durchsuchten die Bäckerei nach möglichen Diebesgut. Ein Tresor und Bargeld wurden gestohlen. Ein zweiter Tresor wurde beschädigt, jedoch in der Bäckerei zurückgelassen. Hinweise zu Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

Esens - Ackerschlepper brannte:

Heute Morgen bemerkte ein 22-jähriger Mitarbeiter eines Landmaschinenhändlers in der Wittmunder Straße Brandgeruch. Als er der Ursache nachging entdeckte er einen qualmenden Ackerschlepper in der Werkstatthalle. Der 22-Jährige konnte das Fahrzeug mit einem Feuerlöscher selber löschen. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr konnte noch während der Anfahrt den Einsatz abbrechen. Der Ackerschlepper wurde von den Mitarbeitern des Unternehmens aus der Halle gezogen. Personen wurde nicht verletzt und auch an dem Gebäude entstand keinerlei Schaden. Wie es zu der Rauchentwicklung kommen konnte ist derzeit noch unklar.

Verkehrsgeschehen:

Esens - Kontrolle verloren:

Ein 22-jähriger Mann befuhr am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr die Hauptstraße mit seinem Opel Tigra. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam zwischen zwei Ausfahrten des Kreisverkehrs von der Straße ab. Der Opel schleuderte in einem Straßengraben. Der junge Mann wurde durch den Unfall zum Glück nicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

Westerholt - Gegen Baum gefahren:

Ein 36 Jahre alter Mann befuhr heute gegen 05:50 Uhr mit seinem VW Golf den Kummerweg in Richtung Willmsfeld. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell