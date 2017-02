POL-AUR: Marienhafe - Auto brannte; Norden - In Kindergarten eingebrochen; Krummhörn - Nach Unfall geflüchtet

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Auto brannte:

Am Dienstag brannte in der Burgstraße ein Auto. Der VW Golf stand auf der Auffahrt eines Grundstückes. Der Vater der Eigentümerin bemerkte das Feuer gegen 19:45 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Marienhafe rückte mit drei Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften aus. Bevor die Feuerwehr eintraf hatte der 41-Jährige das Feuer bereits mit eigenen Feuerlöschern gelöscht. Der Golf wurde durch das Feuer zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar.

Norden - In Kindergarten eingebrochen:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten im Domänenweg ein. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster verschafften sich die Täter Zutritt in das Gebäude. Hier wurden die Räume nach Wertsachen durchsucht. Die Täter erbeuteten zwei Laptops. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Nach Unfall geflüchtet:

Bereits am Montag wurde zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ankerstraße ein Auto beschädigt. Vermutlich ist jemand mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den silbernen Opel Insignia gefahren und hat sich anschließend von dem Parkplatz entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Opel wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Unfallzeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 04923-364 Kontakt mit der Polizei in Pewsum aufzunehmen.

