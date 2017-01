POL-AUR: Moorweg - In Auto eingebrochen

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Moorweg - In Auto eingebrochen:

Die Eigentümerin eines weißen Nissan Qashqai parkte ihr Auto am Montag gegen 13:15 Uhr in der Buchenallee, am Fahrbahnrand des Schotterweges zum Forsthaus. Als sie gegen 14:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie fest, dass unbekannte Täter eine Scheibe des Autos zerstört hatten. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurden zwei Jutetaschen, ein Handy, Bargeld und Bekleidungsstücke gestohlen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 entgegen.

