POL-AUR: Westerholt - Tresore gestohlen; Wittmund - Unter Alkohol und Drogen gefahren; Wittmund - Unfallflucht;

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Tresore gestohlen:

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Dornumer Straße ein. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in das Gebäude und stahlen zwei Tresore und die Trinkgeldkasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unter Alkohol und Drogen gefahren:

Am Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 19:40 Uhr einen 28-jährigen Mann, der mit einem Renault Twingo die Blersumer Straße befahren hatte. In dem Auto befanden sich noch drei weitere männliche Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Auch ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Eine Fahrerlaubnis besaß der 28-Jährige auch nicht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Wittmund - Unfallflucht:

Am Freitag wurde in der Berliner Straße ein Auto bei einem Unfall beschädigt. Zwischen 11:00 Uhr und 18:15 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen den, in Höhe Haus Nr. 19, geparkten VW Polo. Der Polo wurde an der linken Seite im vorderen Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 04462-9110 Kontakt mit der Polizei Wittmund aufzunehmen.

