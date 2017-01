POL-AUR: Wirdum - Brandursache steht fest; Norderney - Geldspielautomaten aufgebrochen;

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wirdum - Brandursache steht fest:

Am Donnerstag, 19.01.2017, brannte in Wirdum in der Straße An der alten Schule ein Einfamilienhaus. Der 49-jährige Bewohner des Hauses wurde von den eingesetzten Feuerwehrkräften in dem Gebäude tot aufgefunden. Er starb an einer Rauchgasvergiftung. Das Haus wurde durch das Feuer unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache ergaben keinerlei Hinweise, die auf eine Brandlegung von außen hindeuten könnten. Spuren, die auf einen technischen Defekt schließen lassen könnten, wurden ebenfalls nicht festgestellt. Der Brand dürfte durch eine unsachgemäße Nutzung des im Wohnzimmer befindlichen Kamins hervorgerufen sein worden. Auf Grund dessen kam es zunächst zu einer Verpuffung und kurz darauf zu einer Rauchgasexplosion.

Norderney - Geldspielautomaten aufgebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 02:15 Uhr und 02:45 Uhr in eine Gaststätte in der Jann-Berghaus-Straße ein. Um in die Gaststätte zu gelangen wurde eine Hintertür gewaltsam geöffnet. In der Gaststätte wurde schließlich zwei Geldspielautomaten aufgebrochen, so dass das Bargeld aus den Automaten entnommen werden konnte. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932-92980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell