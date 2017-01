POL-AUR: Aurich - Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Drei Verletzte nach Auffahrunfall:

Durch einen Auffahrunfall sind am Sonntag drei Personen leicht verletzt worden. Ein 52 Jahre alter Mann befuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Opel Astra die Dornumer Straße in Richtung Aurich. In dem Fahrzeug befanden sich noch eine 54-jährige Frau und ein Junge im Alter von 14 Jahren. In Höhe der Dietrichsfelder Straße bremste der Mann sein Fahrzeug ab, um in die Dietrichsfelder Straße einzubiegen. Dieses bemerkte die hinter dem Opel befindliche 22-jährige Fahrerin eines VW Caddy zu spät. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des Opels leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell