POL-AUR: Moordorf - Brand eines Papiercontainers; Moordorf - Einbruch in Einfamilienhaus; Aurich - Durch Terrassentür eingebrochen; Aurich - Täter stahlen Überraschungseier-Figuren;

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Brand eines Papiercontainers:

Am Sonntag entdeckte eine Taxifahrerin gegen 22:20 Uhr einen brennenden Papiercontainer in der Ekelser Straße und informierte sofort die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Wiegboldsbur rückte mit zwei Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften aus. Der Container, der in unmittelbarer Nähe zu der Halle eines Fachmarktes für Heimausstattung stand, wurde von der Feuerwehr zunächst weggezogen, so dass ein Übergreifen auf die Halle verhindert werden konnte. Anschließend wurde der Container gelöscht. Durch das Feuer wurde der Container beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar.

Moordorf - Einbruch in Einfamilienhaus:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Richelweg ein. Der oder die Täter brachen zunächst eine Terrassentür auf und verschafften sich somit Zutritt in das Gebäude. Die Zimmer im gesamten Haus wurden nach Wertsachen durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Aurich - Durch Terrassentür eingebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Samstag in ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße ein. Um in das Haus zu gelangen wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet, so dass das Haus betreten werden konnte. Die Räume wurden alle nach möglichen Diebesgut durchsucht. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Aurich - Täter stahlen Überraschungseier-Figuren:

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag und Sonntag auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in den Keller eines unbewohnten Zweifamilienhauses in der Skagerrakstraße. Durch den Keller gelangten die Täter in den Wohnbereich. Dieser wurde nach möglichen Diebesgut durchsucht. Es wurden ein Nass-Trocken-Sauger, mehrere Schlüssel und diverse Überraschungseier-Figuren gestohlen. Hinweise werden an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 erbeten.

