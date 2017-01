POL-AUR: Timmel - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien aufgeklärt; Großefehn - Ausgebremst und bedroht; Moorhusen - Mit der Faust zugeschlagen; Strackholt - Scheibe beschädigt;

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Timmel - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien aufgeklärt:

Nachdem im November 2016 mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder in der Straße Zum Timmeler Meer durch schwarze Farbe beschädigt wurden, konnten von der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund nun zwei tatverdächtige Schüler aus Timmel ermittelt werden. Der 15-jährige Jugendliche und ein gleichaltriges Mädchen stehen im Verdacht, nicht nur Schilder sondern auch Gebäudewände zum Teil mit verbotenen Zeichen und Symbolen beschmiert zu haben. Die beiden Jugendlichen gaben gegenüber der Polizei bereits an, die Taten begangen zu haben. Sie werden nun für den entstandenen Schaden aufkommen müssen.

Großefehn - Ausgebremst und bedroht:

Am Freitag befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Auto die Auricher Landstraße in Richtung Aurich. In dem Auto befanden sich außerdem zwei Frauen im Alter von 22 und 17 Jahren, so wie ein vier Jahre altes Kind. Kurz vor Mittegroßefehn wurde das Auto gegen 21:15 Uhr von einem anderen Auto überholt. Nach dem Überholvorgang bremste das vordere Fahrzeug ab, so dass der 22-jährige ausgebremst wurde und schließlich stehen blieb. Aus dem vorderen Fahrzeug stiegen zwei Männer aus, die den 22-Jährigen, der ebenfalls ausgestiegen war, bedrohten. Sie fühlten sich durch die Fahrweise des 22-Jährigen provoziert. Als sich die Situation zuspitzte stieg die 22-jährige Frau aus dem Auto aus. Einer der Männer kam auf die Frau zu und trat ihr in den Bauch. Anschließend stiegen die beiden Männer wieder in ihr Auto und fuhren davon. Noch in der gleichen Nacht konnte das Fahrzeug mit den beiden Männern in der Auricher Innenstadt von der Polizei angetroffen werden. Die Opfer hatten sich das Kennzeichen des Autos gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Bei den Insassen handelte es sich um zwei 19 Jahre alte Männer aus dem Ammerland. Gegen die Beiden wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Moorhusen - Mit der Faust zugeschlagen:

Am Sonntagmorgen kam es in einer Diskothek in Moorhusen zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Mann schlug nach einer verbalen Auseinandersetzung einem ebenfalls 21 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht. Ein 31-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ging dazwischen und wurde ebenfalls von dem Mann geschlagen. Die beiden Opfer riefen die Polizei und erstatteten Strafanzeige gegen den Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Strackholt - Scheibe beschädigt:

Am Sonntag wurde gegen 04:45 Uhr die Tür zu einer Turnhalle in der Schulstraße beschädigt. Während einer Veranstaltung in der Turnhalle war ein 22 Jahre alter Mann verbal aggressiv geworden und hatte die anderen Gäste angepöbelt und provoziert. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte den jungen Mann, der alkoholisiert war, der Turnhalle verwiesen. Dieser nahm daraufhin eine Glasflasche und warf sie gegen die Eingangstür der Turnhalle. Die Tür wurde dadurch beschädigt. Durch die hinzugerufene Polizei wurde gegenüber dem 22-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell