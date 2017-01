POL-AUR: Friedeburg - Auto brannte Wittmund - Silvesterböller im Aldi-Markt - Zeugenaufruf Wittmund - Parkplatzunfall

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Auto brannte:

Ein 45-jähriger Mann befuhr gestern gegen 16:30 Uhr die Hauptstraße (B 436) von Wiesmoor kommend in Richtung Friedeburg. Während der Fahrt bemerkte der Mann zunächst Brandgeruch. Als plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines VW Touareg aufstieg bog der Mann in den Auricher Weg ab und blieb stehen. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Der Mann alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Friedeburg, Wiesede und Reepsholt rückten mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften aus und löschten das Auto. Auf Grund der Löscharbeiten und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die L 34 voll gesperrt werden. Das Auto erlitt durch den Brand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Wittmund - Silvesterböller im Aldi-Markt - Zeugenaufruf:

Bereits am 2. Januar 2017 gegen 17.00 Uhr kam es im Aldi-Markt an der Esenser Straße zur Detonation eines Silvesterböllers. Aufgrund der Rauchentwicklung verschloss sich automatisch die Eingangstür und die Alarmanlage wurde ausgelöst. Erst im Nachhinein teilten zwei Kunden mit, dass sie durch den Vorfall verletzt wurden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass damalige Kunden die vermeintlichen Täter bei der Tat beobachten konnten. Vor Ort hatten sich drei Männer in verdächtiger Weise aufgehalten. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat im Aldi-Markt beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Mitteilungen an die Polizei Wittmund, Tel.-04462/9110

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Parkplatzunfall:

Ein grauer Daimler wurde am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Finkenburgstraße beschädigt. Vermutlich fuhr jemand beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug gegen den Daimler und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Unfallzeugen mögen sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell