POL-AUR: Norderney - Brand einer Gasflasche Hage - Autoscheibe eingeschlagen Marienhafe - Drogentest war positiv

Norderney - Brand einer Gasflasche:

In der Mittelstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Brand einer Gasflasche. Auf einer Baustelle benutzte ein 46-jähriger Mann einen Gasbrenner, um Arbeiten auszuführen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet plötzlich die Gasflasche im Bereich des Ventils in Brand. Der Mann ließ den Brenner sofort fallen und brachte sich in Sicherheit. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Norderney rückte aus und konnte das Feuer schließlich löschen. Weitere Gasflaschen, die in unmittelbarer Nähe zum Feuer standen, wurden zum Glück nicht beschädigt. Durch den Brand wurden jedoch einige Baumaterialien in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Hage - Autoscheibe eingeschlagen:

Der Eigentümer eines weißen Fiat 500 hatte sein Fahrzeug am Mittwoch gegen 11:30 Uhr im Breiten Weg am Fahrbahnrand geparkt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte stellte er fest, dass jemand eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen hatte. Aus dem Auto wurde nichts gestohlen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 04931-7151 Kontakt mit der Polizei in Hage aufzunehmen.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Drogentest war positiv:

Am Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 10:25 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer. Der junge Mann befuhr zuvor mit seinem Peugeot 206 die Kirchstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Es wurde ein Drogentest durchgeführt, der ein positives Ergebnis anzeigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde eine Anzeige gefertigt.

