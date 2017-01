POL-AUR: Wiesmoor - Versuchter Einbruch Tannenhausen - Unfall beim Überholen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Versuchter Einbruch:

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Wittmunder Straße einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen versuchten die Täter eine Tür aufzubrechen. Die Tür wurde zwar beschädigt, hielt jedoch stand, so dass die Täter das Grundstück ohne Beute verließen. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Tannenhausen - Unfall beim Überholen:

Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr auf der Moordorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Mehrere Fahrzeuge befuhren die Moordorfer Straße in Richtung Dornumer Straße. Als sich der Verkehr staute scherte die 22-jährige Fahrerin eines Audi aus, um die Kolonne zu überholen und links auf einen Parkplatz abzubiegen. Als sie an der Kolonne vorbeifuhr scherte plötzlich ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Opel ebenfalls aus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Autos wurden durch den Zusammenstoß nicht unerheblich beschädigt. Die beiden Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell