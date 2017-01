POL-AUR: Upstede - Sachstand zum Brand einer Lagerhalle Wittmund - Frau wurde leicht verletzt Wittmund - Autotür beschädigt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen:

Upstede - Sachstand zum Brand einer Lagerhalle:

Wie bereits berichtet kam es in den Morgenstunden des 25.01.2017 in Wittmund, Upsteder Str. 41, zum Brand eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes, welches nunmehr als Maschinen- bzw. Lagerhalle und Werkstatt genutzt wurde. Durch den Brand wurden wesentliche Teile des Gebäudes zerstört, der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 250.000 EUR belaufen.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache ergaben nun, dass der Brand im Heizungsraum des Gebäudes ausgebrochen ist. Durch Materialermüdung kam es zu einem Defekt an der Abgasanlage eines Brennofens, was schließlich zum Feuer geführt haben dürfte.

Da im Zuge der Löscharbeiten ölhaltige Flüssigkeiten aus dem Gebäude gespült wurden, ist die Untere Wasserbehörde des Landkreises Wittmund hinzugezogen worden, die das Legen von Ölsperren veranlasste. Den durch den Brand verletzten Personen geht es zwischenzeitlich wieder gut.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Frau wurde leicht verletzt:

Eine Frau wurde am Mittwoch durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 08:00 Uhr befuhr die 34-Jährige mit ihrem Opel Meriva die Esenser Straße in Richtung Innenstadt. Da sich der Verkehr staute bremste sie ihr Fahrzeug ab. Der hinter ihr befindliche 20 Jahre alte Fahrer eines VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wittmund - Autotür beschädigt:

Am Mittwoch wurde der Polizei in Wittmund eine Unfallflucht angezeigt. Ein 31-jähriger Mann parkte seinen BMW gegen 09:05 Uhr in der Goethestraße in Höhe der Agentur für Arbeit. Als er nur fünf Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte stellte er fest, dass der BMW im Bereich der Fahrertür beschädigt wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 Kontakt aufzunehmen.

