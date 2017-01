POL-AUR: Wittmund - Liebhaberstücke gestohlen

1 weiterer Medieninhalt

Miele in blau Bild-Infos Download

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Liebhaberstücke gestohlen:

In der Zeit von Mittwoch, 21.12.2017, bis zum 05.01.2017, wurde im Böttcherweg, auf dem Gelände eines Wittmunder Bauunternehmens, ein Baucontainer aufgebrochen. Das Schloss des Containers wurde von bislang unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet, so dass der Container betreten werden konnte. In dem Container befanden sich zwei Mopeds. Hierbei handelte es sich um sehr auffällige Liebhaber-Fahrzeuge: eine gelb-schwarze Motobecane und eine blaue Miele. Beide Fahrzeuge wurden gestohlen. Hinweise zur Aufklärung der Tat und zum Verbleib der Mopeds nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell