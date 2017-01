POL-AUR: Hinte - Schmuck gestohlen Upgant-Schott - Zeugen gesucht Norderney - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Schmuck gestohlen:

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hans-Böckler-Allee ein. Zunächst wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Hierdurch verschafften sich die Täter Zugang in das Haus. Die Zimmer wurden nach Wertsachen durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Zeugen gesucht:

Am 25.01.2017, gegen 09.10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Aldimarktes in Upgant-Schott zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenangaben befuhr der Fahrer eines LKW den o.a. Parkplatz und berührte mit dem Fahrzeugaufbau die in über 3 Meter Höhe angebrachte Werbetafel des Discounters. Diese wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Marienhafe, Tel. 04934-4129, erbeten. Insbesondere wird der Zeuge gebeten Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Norderney - Unfallflucht:

Zwischen Donnerstag, 19.01.2017, und Mittwoch, 25.01.2017, wurde in der Strandstraße der Geschäftsvorbau eines Cafes beschädigt. Da sich der Vorbau in einer Höhe von ca. 3,20m befindet ist vermutlich jemand mit einem Lkw und entsprechend hoher Ladung gegen die nach vorne überstehende Fassade gestoßen und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932-92980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell