POL-AUR: Großefehn - In Bauwagen eingebrochen Aurich - Fahrzeug geriet auf Gegenfahrbahn Middels - Unfallverursacher flüchtete Sandhorst - Motorradfahrer leicht verletzt Südbrookmerland - Auto beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - In Bauwagen eingebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag, 24.01.2017, und Donnerstag, 26.01.2017, in einen Bauwagen ein. Der Bauwagen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Feld an dem Holtmeedeweg. Der oder die Täter versuchten vermutlich zunächst die Tür aufzubrechen, was jedoch misslang. Anschließend verschafften sie sich durch ein Fenster Zutritt in den Bauwagen. Es wurden ein Katalytofen und eine Gasflasche gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrzeug geriet auf Gegenfahrbahn:

Am Mittwoch befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem VW Golf gegen 15:00 Uhr die Straße Wallster Loog in Richtung Wallster Weg. Nach Angaben des Golffahrers kam ihm hier ein größeres, dunkles Fahrzeug (möglicherweise ein Bulli) entgegen. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, so dass der 21-Jährige nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver fuhr er jedoch gegen einen Opel Zafira, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Zafira und dem Golf entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Middels - Unfallverursacher flüchtete:

Am Dienstagabend, 24.01.2017, parkte ein 52 Jahre alter Mann sein Auto, ein VW Amarok, gegen 21.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Landgasthofes an der Esenser Straße. Als er am nächsten Tag gegen 08:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am hinteren linken Radkasten fest. Vermutlich war jemand mit einem Fahrzeug gegen den Amarok gefahren und hat sich anschließend von dem Parkplatz entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 aufzunehmen.

Sandhorst - Motorradfahrer leicht verletzt:

Ein 55 Jahre alter Mann befuhr gestern gegen 22:00 Uhr mit seinem Daimler die Esenser Straße in Richtung Wittmund. Auf Grund eines entgegenkommenden Schwertransporters mit Überbreite musste der Mann halten. Dieses bemerkte der hinter ihm fahrende Motorradfahrer zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Daimler auf. Durch den Aufprall wurde der 46 Jahre alte Motorradfahrer leicht verletzt. Sowohl an dem Auto als auch an dem Motorrad entstand Sachschaden.

Südbrookmerland - Auto beschädigt:

Am Mittwoch wurde der Polizei eine Unfallflucht angezeigt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr einen silbernen VW Polo. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Koppelweg geparkt. Vermutlich fuhr jemand mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Polo, so dass er an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215.

