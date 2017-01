POL-AUR: Ihlow - Einbruch in Halle Aurich - Auffahrunfall Raub in Westerholt - Täter flüchtig

Aurich/Wittmund (ots) - Ihlow - Einbruch in Halle: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch, 25.01.2017, in eine zur Zeit leerstehende Halle in Ihlow, Am alten Handelsplatz ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, um in die Halle zu gelangen. Die Räume wurden von den Täter offenbar durchsucht, flüchteten jedoch vermutlich beim Auslösen eines Alarms. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Auffahrunfall: Im Kreisverkehr des Dreekamp in Aurich kam es am Mittwoch, 25.01.2017, zu einem Auffahrunfall. Der 52-jährige Fahrer eines PKW Ford Mondeo wollte den Kreisverkehr in Richtung Extumer Weg verlassen, als plötzlich ein Radfahrer in Fahrbahn kreuzte. Der Mondeofahrer bremste ab, um einen Unfall zu vermeiden. Der nachfolgende 20-jährige Fahrer eines Sprinters beachtete dies zu spät und fuhr auf den Mondeo auf, wodurch der 52-jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 2.000,- EUR geschätzt.

Raub in Westerholt - Täter flüchtig: Am Mittwoch, 25. Januar 2017, kam es in Westerholt zu einer versuchten Raubstraftat bei der ein noch unbekannter Mann versucht hatte einer 63-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Etwa gegen 10.20 Uhr schob das Opfer ein Fahrrad durch den sogenannten 'Sparkassenpad' in Richtung des Sparkassengebäudes. Der Weg verbindet die Gartenstraße mit der Dornumer Straße. Der Täter konnte sich dem Opfer unbemerkt von hinten annähern und ergriff den Trageriemen der Handtasche. Zuvor erhielt das Opfer einen Ellenbogenstoß. Trotz dessen konnte das Opfer geistesgegenwärtig ihre Handtasche festhalten und zurückziehen. Aufgrund dieser Gegenwehr ließ der Täter von seinem Vorhaben ab, überkletterte einen angrenzenden Zaun und flüchtete über ein Privatgrundstück. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: mutmaßlich Südländer, ca. 170-175 cm groß, schlank, ca. 20-30 Jahre alt, schwarze schulterlange Haare, dunkler Teint, dunkle Bekleidung. Vom Tatablauf her ist es wahrscheinlich, dass der Mann sich geraume Zeit am Sparkassenpad aufgehalten hat um auf ein geeignetes Opfer zu warten. Dabei könnte er gesehen worden sein. Wer Hinweise zur Tat bzw. Täter geben kann setze sich bitte mit dem Polizeikommissariat Wittmund unter 04461/9110 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell