POL-AUR: Norden - Brand von Abfallcontainern Norden - Verkehrsunfall mit Hund Wittmund - Brand eines Abbruchbetriebes mit derzeit 4 Leichtverletzten in Upstede Westerholt - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

1 weiterer Medieninhalt

Aurich/Wittmund (ots) - Norden - Brand von Abfallcontainern: Aus bisher nicht bekannten Gründen brannten in der Nacht zu Mittwoch, 25.01.2017, 2 Müllcontainer in Norden ab. Diese standen auf dem Parkplatz des Jan-ten-Doornkaat-Platz und brannten vollständig aus. Das Feuer wurde gegen 02.05 Uhr von Zeugen entdeckt, die unvermittelt die Leitstelle informierten. Die eingesetzte Feuerwehr aus Norden löschte die Reste ab. Eine Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04921/9210, zu melden.

Norden - Verkehrsunfall mit Hund: In Norden-Süderneuland kam es am Dienstag, 24.01.2017, gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Hund überquerte plötzlich die Bundesstraße 72 in Höhe Hausnummer 132 und stieß dabei mit einem Opel Astra zusammen, der in Richtung Marienhafe fuhr. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, ob der Hund verletzt wurde, ist jedoch nicht bekannt. Dieser war weiter gelaufen.

Wittmund - Brand eines Abbruchbetriebes mit derzeit 4 Leichtverletzten in Upstede: Am heutigen Morgen, 25.01.2017, brach gegen 09.00 Uhr in der Lagerhalle eines Wittmunder Abbruchunternehmens ein Feuer aus. Innerhalb weniger Minuten stand die Lagerhalle und das zur Zeit leerstehende Wohngebäude in Brand. Der anwesende 69-jährige Eigentümer, sein Sohn und ein Mitarbeiter versuchten verzweifelt, noch einige Maschinen und Fahrzeuge aus dem Gebäude herauszufahren, was ihnen zum Teil gelang. Dabei erlitten alle drei eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie mussten durch die eintreffende Polizei von einem erneuten Betreten des Objektes abgehalten werden und wurden durch die Besatzung eines Rettungswagen vor Ort untersucht. Die alarmierten Feuerwehren aus Ardorf, Burhafe und Wittmund begannen - auch mit Einsatz der Drehleiter - zügig mit der Brandbekämpfung. Dieses gestaltete sich zunächst schwierig, da das Dach des Gebäudes geöffnet werden musste. Da konnte jedoch der Abbruchunternehmer unkompliziert helfen. Er nahm kurzerhand einen Abbruchbagger und öffnete unter Anleitung der Feuerwehr das Dach seiner eigenen Halle, was die Löscharbeiten deutlich beschleunigte. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und von einem Sanitäter ambulant vor Ort behandelt. Die Kreisstraße 16 wurde für die Dauer der Löscharbeiten durch den Bauhof voll gesperrt. Die untere Wasserbehörde war ebenfalls vor Ort. Zum Auffangen des Löschwassers wurden durch die Feuerwehr bei den angrenzenden Wasserläufen entsprechende Olsperren gelegt. Die Polizei Wittmund war mit 4 Fahrzeugen vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es bislang nicht.

Westerholt - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden: Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von über 21.000,- EUR kam es am Dienstag, 24.01.2017, gegen 15.00 Uhr in Westerholt, Im Gewerbegiebt. Der 84-jährige Fahrer eines PKW Mercedes hatte dort rangiert und war dabei gegen einen geparkten PKW sowie einen abgestellten LKW gefahren. Grund hierfür war vermutlich ein plötzlich auftretendes Unwohlsein, wodurch der 84-jährige nicht mehr in der Lage war, ordnungsgemäß zu reagieren. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell