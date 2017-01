POL-AUR: Aurich - Einbruch in Wohnung Aurich - Einbruch in Halle Wiesmoor - PKW-Brand Aurich - Unfallflucht Wiesmoor - Vorfahrtsverletzung

Aurich/Wittmund (ots) - Aurich - Einbruch in Wohnung: Zwischen Montag, 23.01.2017, 22.00 Uhr, und Dienstag, 24.01.2017, 11.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Ein Wohnhaus in Aurich, Extumer Gaste, ein. Die Täter hatten zur Tatausführung ein Fenster aufgebrochen und anschließend im Gebäude mehrere Schränke durchwühlt. Nach erster Durchsicht wurde offenbar nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Einbruch in Halle: In Brockzetel beschädigten unbekannte Täter zwischen dem 15.01.2017 und 22.01.2017, eine Flugzeughalle. Die Täter hatten sich zu dem Gelände des Luftsportvereines in der Ringstraße begeben und dort ein Platte des Gebäudes abgerissen. Ob sie anschließend in der Halle waren, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - PKW-Brand: Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brannte am Dienstag, 24.01.2017, ein PKW Land Rover aus. Die Geschädigte hatte das Fahrzeug auf dem Gelände der Wiesmoor Gärtnerei an der Oldenburger Straße abgestellt. Gegen 18.35 Uhr wurde der Brand festgestellt und die Wiesmoorer Feuerwehr informiert. Als diese eintraf (4 Fahrzeuge und 20 Wherleute), brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung. Durch die Wehr wurde der Brand gelöscht.

Aurich - Unfallflucht: Am Dienstag, 24.01.2017, kam es gegen 13.10 Uhr in Aurich zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhren zwei PKW nebeneinander auf der von-Jhering-Straße in Richtung Pferdemarktkreuzung. Kurz vor erreichen der Kreuzung wechselte der Fahrer eines VW Golf plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den dort fahrenden VW Polo zu achten. Es kam zu einer Berührung der Fahrzeug, jedoch setzte der Golffahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unflallstelle. Die 30-jähgrige Fahrerin des Polo konnte jedoch ein Foto des Fahrzeuges machen und übergab dies der Polizei. Eine Strafanzeige wegen Unfallflucht wurde gefertigt. Der Unfallverursacher ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Wiesmoor - Vorfahrtsverletzung: In Höhe eines Sonderpostenmarktes in Wiesmoor-Wiesederfehn kam es am Dienstag, 24.01.2017, gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrunfall. Die 80-jährige Fahrerin eines Opel Meriva fuhr vom Parkplatz es Marktes nach links auf die Bundesstraße 436 in Richtung Friedeburg. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines PKW Volvo, der ebenfalls in Richtung Friedeburg fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR entstand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell