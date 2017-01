POL-AUR: Moorweg - Baustelleneinrichtung gestohlen Friedeburg - Zeugen gesucht Esens - Zaun beschädigt Leerhafe - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Moorweg - Baustelleneinrichtung gestohlen:

Zwischen Freitag, 20.01.2017, und Montag, 23.01.2017, stahlen bislang unbekannte Täter fünf rote Warnleuchten von einer Absperrschranke. Die Absperrschranke befand sich im Bungelbrooksweg. Die Leuchten wurden von der Absperrschranke geschraubt.

Zwischen Samstag, 21.01.2017, und Montag, 23.01.2017, wurden auch in der Auricher Straße Baustellenmaterial gestohlen. Hierbei handelt es sich um eine Brückenbaustelle in Höhe des Benser Tiefs. Unbekannte Täter erbeuteten hier eine Absperrschrank mit insgesamt fünf roten Warnleuchten. Eine weitere rote Warnleuchte wurde von einer zweiten Absperrschranke abgeschraubt. Außerdem stahlen die Täter insgesamt acht gelbe Warnleuchten und ein Verkehrszeichen "Verbot der Einfahrt".

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, sowie zum Verbleib des Diebesgutes werden an die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 erbeten.

Friedeburg - Zeugen gesucht:

Zwischen Donnerstag, 19.01.17, 13:00 Uhr, und Montag, 23.01.17, 00:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung und einem Hausfriedensbruch am/im Gebäude der ehemaligen Orientierungsstufe im Friedeburger Schützenweg. Der oder die Täter beschädigten zunächst zwei Scheiben mit Sicherheitsverglasung. Weil die Scheiben stand hielten wurde eine weitere Scheibe einer Eingangstür eingeschlagen. Der oder die Täter verschafften sich durch diese zerstörte Scheibe Zutritt in das Gebäude und öffneten mehrere ehemalige Klassenzimmer. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweis zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Friedeburg unter: 04465-290.

Esens - Zaun beschädigt:

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag, 20.01.2017, und Montag, 23.01.2017, den Holzzaun eines Schulhofes in der Walpurgisstraße. Zwei Zaunelemente wurden herausgebrochen, so dass die Unterkonstruktion ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Leerhafe - Unfallflucht:

Auf einem Supermarktparkplatz an der Hauptstraße kam es bereits am Samstag zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einem Unfall. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen VW Golf Sportsvan, der auf dem Parkplatz stand. Der VW wurde im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04461-9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell