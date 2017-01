POL-AUR: Norden- Geldbörse gestohlen Hinte - Spiegel berührten sich Osteel - LKW-Fahrer stand unter Drogen Lütetsburg - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Norden - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden- Geldbörse gestohlen:

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Auto ein und erbeuteten eine Geldbörse. Der Ford stand zu diesem Zeitpunkt in der Ekeler Gaste auf der Zufahrt eines Hauses. Wie die Täter in den Innenraum des Fahrzeugs gelangen konnten ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Spiegel berührten sich:

Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Audi A 4 die Loppersumer Straße in Richtung Wirdum. Im Bereich der Eisinghuser Straße kam ihm ein Auto entgegen. Dieses geriet leicht auf seine Fahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Beide Außenspiegel wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Fahrer in dem entgegengekommenen Auto fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen roten VW Up. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Osteel - LKW-Fahrer stand unter Drogen:

Ein 34 Jahre alter Mann befuhr gestern gegen 10:00Uhr mit einem Lkw die Brookmerlander Straße in Richtung Norden. Hier wurde er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Die Polizisten stellten im Rahmen der Kontrolle fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest zeigt ein positives Ergebnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Anzeige gefertigt.

Lütetsburg - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss:

Am Montag wurde ein 19-jähriger Mann gegen 16:40 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert. Der junge Mann befuhr zuvor mit seinem Roller die Landstraße in Richtung Hage. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für seinen Roller besaß. Außerdem stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest verlief positiv. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Norden - Unfallzeugen gesucht:

Am Donnerstag, 19.01.2017, gegen 17.55 Uhr, stieß ein dunkler Kleinwagen beim rückwärts Ausparken auf dem KVHS Parkplatz in der Uffenstraße in Norden gegen einen stehenden PKW. Die Fahrerin des Kleinwagens stieg aus und sah sich den Schaden an. Anschließend fuhr die Fahrerin davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell