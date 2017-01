POL-AUR: Aurich - Drei Felgen beschädigt Aurich - Unfallflucht begangen Riepe - Auto in Hecke gestoßen Südbrookmerland - Unter Drogeneinfluss gefahren

Altkreis Aurich (ots) - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Drei Felgen beschädigt:

Am Montag zwischen 00:00 Uhr und 00:20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Reifen eines VW Touareg zu stehlen. Das Fahrzeug stand auf der Verkaufsfläche eines Autohändlers an der Emder Straße. Vermutlich versuchten die Täter, die Reifen mit den Felgen von dem Auto zu lösen. Dabei wurden drei Felgen beschädigt. Schließlich wurde die Örtlichkeit ohne Diebesgut verlassen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht begangen:

Die Eigentümerin eines grauen Opel Zafira parkte das Fahrzeug am Montag gegen 17:50 Uhr auf dem Parkplatz einer Sportschule in der Straße Hoher Berg. Als sie gegen 20:20 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie fest, dass die Fahrertür beschädigt wurde. Vermutlich fuhr jemand mit einem roten Fahrzeug gegen den Zafira und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Riepe - Auto in Hecke gestoßen:

Am Montag kam es in der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 80 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Fiat Punto gegen 14:40 Uhr die Friesenstraße in Richtung Emden. Im Bereich der Gartenstraße übersah der Mann einen Renault Twingo, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen das Fahrzeug. Der Twingo wurde durch den Zusammenstoß über den Radweg in die Hecke eines angrenzenden Grundstückes geschoben. Der Fahrer des Fiat wurde durch den Unfall zum Glück nicht verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden.

Südbrookmerland - Unter Drogeneinfluss gefahren:

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag gegen 14:00 Uhr einen 21-jährigen Autofahrer, der mit seinem VW Passat die Tom-Brook-Straße in Richtung Rechtsupweg befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell