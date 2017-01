POL-AUR: Wittmund - Körperverletzungen angezeigt Ardorf - Ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Körperverletzungen angezeigt:

Am Sonntag kam es in einer Diskothek in der Burgstraße zwischen 04:00 Uhr und 04:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21 jährigen und einem 71-jährigen Mann. Während der 21-jährige vor den Polizeibeamten angab, grundlos ins Gesicht geschlagen worden zu sein, behauptete der 71-jährige, zuvor von dem 21-jährigen mit einer Bierflasche bedroht worden zu sein. Die beiden Männer standen zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund und der Telefonnummer 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

An der gleichen Örtlichkeit wurde der Polizei am Sonntag gegen 06:45 Uhr eine Körperverletzung angezeigt. Ein 23-jähriger Mann hatte sich vor der Diskothek mit einer 24 Jahre alten Frau unterhalten. Nach Angaben des Opfers kam plötzlich der 24-jährige Freund der Frau hinzu und schlug dem Opfer zwei mal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließen der Täter und die junge Frau die Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 aufzunehmen.

Verkehrsgeschehen

Ardorf - Ohne Fahrerlaubnis:

Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonntag gegen 12:00 Uhr den Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 18-jährige befuhr die Collrunger Straße in Richtung Ardorf. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde eine Strafanzeige gefertigt.

