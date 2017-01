POL-AUR: Norderney - Zeugen gesucht Krummhörn - Drogentest war positiv

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norderney - Zeugen gesucht:

Am Freitag, 20.01.17, zwischen 11:00 und 12:30 Uhr, wurde ein, in der Goebenstraße in Fahrtrichtung Knyphausenstraße am Fahrbahnrand parkender Pkw Mercedes B Klasse in schwarz von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Es entstand deutlich sichtbarer Sachschaden an dem Mercedes. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04932/92980 mit der Polizei Norderney in Verbindung zu setzen.

Krummhörn - Drogentest war positiv:

Am Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife in der Straße An den Darren einen 21 Jahre alten Mann, der dort mit seinem VW Polo unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell