POL-AUR: Hagermarsch - Sonnenbrille gestohlen Norden - Buswartehäuschen beschädigt Hinte - In Einfamilienhaus eingebrochen

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Hagermarsch - Sonnenbrille gestohlen:

Am Sonntag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Auto ein und stahlen eine Sonnenbrille. Der braune Volvo XC 90 stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Schotterparkplatz in der Straße Hilgenriedersiel. Eine Seitenscheibe des Volvos wurde gewaltsam geöffnet, so dass die Sonnenbrille aus dem Innenraum gestohlen werden konnte. Hinweise zur Aufklärung der tat nimmt die Polizei in norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Norden - Buswartehäuschen beschädigt:

Zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 18:00 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe eines Buswartehäuschens in der Stellmacherstraße. Die Scheibe wurde vollständig zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Hinte - In Einfamilienhaus eingebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hans-Böckler-Allee ein. Die Täter verschafften sich durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Gebäude. Die Zimmer wurden alle nach Wertsachen durchsucht. Es wurden zwei Tablets, ein Laptop, Kosmetikartikel, eine Sporttasche und Bargeld gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

