POL-AUR: Moordorf - Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis Südbrookmerland - Autofahrer verlor Kontrolle

Altkreis Aurich Verkehrsgeschehen

Moordorf - Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis:

Am Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 11:45 Uhr die Fahrerin eines Opel Corsa, die in der Ekelser Straße unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 40-jährige Frau keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Autofahrer verlor Kontrolle:

Ein 20-jähriger Mann befuhr am Sonntag gegen 16:45 Uhr mit seinem VW Polo die Tom-Brook-Straße in Richtung Moordorf. In einer Linkskurve verlor der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Polo schleuderte über die Fahrbahn und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden VW Passat. Anschließend kam der Polo von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Straßenlaterne und schleuderte mit dem Heck gegen einen Baum. Schließlich rutschte das Fahrzeug in einen Straßengraben. Der Polofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der 27-jährige Fahrer des VW Passats blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Polo musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden.

