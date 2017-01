POL-AUR: Oldeborg - Schuppen brannte Aurich - Mann mit Fleischerbeil unterwegs Südbrookmerland - Tür beschädigt Moordorf - Küchenherd im Lehrerzimmer brannte

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Oldeborg - Schuppen brannte:

Am Sonntag wurde der Polizei gegen 15:45 Uhr der Brand eines Schuppens in der Brückstraße gemeldet. Der Schuppen, der hinter einem Einfamilienhaus stand, brannte vollständig aus. Die Hausbewohner bemerkten das Feuer und verständigten sofort die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Oldeborg, Uthwerdum und Münkeboe-Moorhusen rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen und ca. 67 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Personen wurden durch das Feuer zum Glück nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Aurich - Mann mit Fleischerbeil unterwegs:

Am Sonntag wurde der Polizei gegen 19:00 Uhr eine Person in einem Imbiss gemeldet, die dort die Imbissbetreiber und Kunden belästigte und ein Fleischerbeil bei sich tragen sollte. Als die Polizei in dem Imbiss am Wallster Loog eintraf, war der Mann bereits verschwunden. Zuvor hatte er mit seinem Fleischerbeil ein Schaufenster des Imbiss beschädigt. Der Mann konnte in der Nähe des Imbiss von der Polizei angetroffen werden. Die Polizeibeamten brachten den deutlich alkoholisierten 31-jährigen Mann zwecks Klärung des Sachverhalts zur Dienststelle. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Tür beschädigt:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter die Tür einer Pizzeria in der Ekelser Straße. Vermutlich wurde das Glaselement der Tür durch Tritte beschädigt. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Moordorf - Küchenherd im Lehrerzimmer brannte:

Heute Morgen kam es in einer Schule in der Ringstraße zu einem Küchenbrand. Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 06:55 Uhr und verständigte sofort die Feuerwehr. Ein Küchenherd im Lehrerzimmer war in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Wiegboldsbur rückte mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften aus. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden.Durch das Feuer wurde die Küchenzeile beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

