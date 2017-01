POL-AUR: Wirdum -- Identität des Brandopfers steht fest

Altkreis Norden (ots) - Wirdum -- Identität des Brandopfers steht fest:

Nach dem Brand eines Hauses in Wirdum am Donnerstag, bei dem von der Feuerwehr eine Person tot in dem Gebäude aufgefunden wurde, konnte die Identität der Person nun festgestellt werden. Laut der Gerichtsmedizin, die mit der Feststellung der Identität beauftragt wurde, handelt es sich zweifelsfrei um den 49-jährigen Bewohner des brandbetroffenen Hauses. Er starb an einer Rauchgasvergiftung. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell