POL-AUR: Norden - Beifahrerin leicht verletzt

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norden - Beifahrerin leicht verletzt:

Am Donnerstag befuhr ein 59 Jahre alter Mann gegen 16:20 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Wurzeldeicher Straße musste er sein Auto, einen Opel Insignia, verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 30-jähriger Mann mit einem Audi A3. Dieser erkannte die Situation zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde die 57-jährige Beifahrerin in dem Opel leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

