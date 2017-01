POL-AUR: Aurich - Jugendliche gestehen Überfälle Extum - Bauzäune gestohlen Extum - Fenster beschädigt Aurich - Zeugen gesucht Aurich - Frau durch Unfall leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Jugendliche gestehen Überfälle:

Im Dezember letzten Jahres wurden in Aurich vier Personen Opfer von Raubüberfällen. Am 10. 12.2016 war eine Frau am Georgswall in der Innenstadt überfallen worden. Bei dem Raub wurde der Frau ihr Handy gestohlen. Ein weiterer Raubüberfall ereignete sich am gleichen Tag in den Abendstunden am Ems-Jade-Kanal. Ein 19-jähriger wurde von zwei Tätern mit einer vermeintlichen Waffe bedroht. Sie erbeuteten den Rücksack des jungen Mannes. Am 15.12.2016 wurde eine 39-jährige Frau ebenfalls am Ems-Jade Kanal überfallen. Der Täter entriss ihr das Handy und floh. Der vierte Überfall ereignete sich am 27.12.2016 in Aurich, Collmannsgang. Ein 21-jähriger Mann wurde zunächst von einem Täter in ein Gespräch verwickelt bis er dem jungen Mann ebenfalls das Handy aus der Hand riss und flüchtete.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Aurich richtet sich der Tatverdacht nun gegen zwei Jugendliche aus Aurich. Die beiden 15 und 17 Jahre alten Verdächtigen begangen die Taten zum Teil gemeinsam. Im Rahmen von Durchsuchungen konnte das Diebesgut von der Polizei aufgefunden werden. In den Vernehmungen legten die beiden Jugendlichen umfangreiche Geständnisse ab.

Extum - Bauzäune gestohlen:

Zwischen Montag, 12.12.2016, und Donnerstag, 19.01.2017, stahlen bislang unbekannte Täter 12 Bauzaunelemente von dem Grundstück eines Möbelgeschäftes am Dreekamp. Die Zaunelemente befanden sich im rückwärtigen Bereich draußen vor dem Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Zäune nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Extum - Fenster beschädigt:

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag, 23.12.2016, und Mittwoch, 18.01.2017, insgesamt fünf Fensterscheiben einer Kinderkrippe im Extumer Weg. Die Fensterscheiben weisen alle kleinere Beschädigungen im Glas auf. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht:

Am Donnerstag wurde zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ein Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Eigentümerin des silbernen VW Multivan hatte ihr Auto zunächst gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplazu eines Modehauses an der Jadestraße geparkt. Nach einer halben Stunde fuhr sie zu einem Verbrauchermarkt in der Popenser Straße. Hier stand das Fahzeug von ca. 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass es im hinteren linken Bereich beschädigt wurde. Vermutlich ist jemand beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug gegen den Multivan gestoßen und hat sich anschließend entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ob sich der Unfall auf dem Parkplatz des Modehauses oder des Verbrauchermarktes ereignet hat, ist derzeit nicht bekannt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Frau durch Unfall leicht verletzt:

Heute befuhr ein 48 Jahre alter Mann gegen 08:25 Uhr mit einem Transporter und einem Anhänger die Brockzeteler Straße aus Aurich kommend in Richtung Brockzetel. In Höhe der Osterfeldstraße bremste er ab, um hier rechts abzubiegen. Dieses bemerkte die hinter ihm befindliche 20-jährige Fahrerin eines VW Polo zu spät. Sie fuhr auf den Anhänger auf. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

