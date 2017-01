POL-AUR: Esens - Einbruch in Pkw

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Einbruch in Pkw:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Auto ein. Der VW Golf befand sich zu dieser Zeit in einer Tiefgarage in der Schmiedestraße. Eine Autotür wurde gewaltsam geöffnet und dabei beschädigt. Diebesgut erlangte die Täter jedoch nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 0497192718110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell