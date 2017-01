POL-AUR: Hage - Radlader brannte Norden - Rollerfahrer flüchtete vor Polizei Norden - Vorfahrt missachtet Norden - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Hage - Radlader brannte:

Am Dienstag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Brand auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens an der Hauptstraße. Ein Mitarbeiter des Unternehmens fuhr mit einem Radlader über das Betriebsgelände, als aus dem Motorraum plötzlich Rauch aufstieg. Der 47-jährige Mann öffnete daraufhin die Motorhaube und erkannte bereits Flammen. Der Versuch, das Feuer selber zu löschen misslang, so dass die Feuerwehr gerufen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Hage rückte aus und löschte das Feuer. Vermutlich kam es auf Grund eines technischen Defekts zu dem Brand im Motorraum.

Norden - Rollerfahrer flüchtete vor Polizei:

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Roller die Straße Am Spiet in Norden. Eine Polizeistreife wurde auf den Roller aufmerksam und wollte den Fahrer zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Der Rollerfahrer gab jedoch Gas und flüchtete. Kurze Zeit später konnte die Polizeistreife den Mann auf seinem Roller in der Brückstraße antreffen. Als dieser das Auto der Polizei erkannte flüchtete er. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Rollerfahrer beging während seiner Flucht diverse Verkehrsverstöße. Schließlich fuhr er auf ein Grundstück im Neuen Weg, wo er von seinem Roller stieg und davon rannte. Die Polizeibeamten konnten den Mann einholen und festhalten. Dabei wehrte er sich und versuchte sich loszureißen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Schließlich konnte der junge Mann festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren war und auch Drogen bei sich hatte. Außerdem besaß der Mann keinen Fahrerlaubnis für den Roller. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Da der 21-jährige schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und weitere Strafverfahren offen sind, wurde von der Staatsanwaltschaft Aurich ein Haftbefehl beantragt. Der junge Mann wurde daraufhin einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Verkehrsgeschehen

Norden - Vorfahrt missachtet:

Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Opel Meriva die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Wurzeldeicher Straße bog er links auf einen Parkplatz ab und übersah dabei einen entgegenkommenden VW Passat. Der 31-jährige Fahrer des Passats konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden der Passatfahrer und seine 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Norden - Unfallzeugen gesucht:

Am Donnerstag, 12.01.2017, befuhr ein 77-jähriger Mann gegen 16:10 Uhr mit seinem Opel Meriva die Dammstraße in Richtung Am Hafen. Im Einmündungsbereich Dammstraße/ Heringstraße/ Am Hafen missachtete der Mann die Vorfahrt eines 52-jährigen, der mit seinem Opel Astra aus Richtung Am Hafen kam und in die Heringstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten sucht die Polizei Norden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 04931-9210 bei der Polizei Norden melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell