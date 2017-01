POL-AUR: Moordorf - Autofahrer hatte Drogen genommen Aurich - Von der Straße abgekommen Aurich - Zeugin beobachtete Unfallflucht Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet Aurich - Radfahrer angefahren

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Moordorf - Autofahrer hatte Drogen genommen:

Am Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 00:30 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer, der mit seinem Audi die Ringstraße befuhr. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Von der Straße abgekommen:

Eine 20-jährige Frau befuhr am Mittwoch gegen 14:20 Uhr die Emder Straße in Richtung Aurich. Vermutlich durch Unachtsamkeit kam die junge Frau mit ihrem Peugeot nach rechts von der Straße ab und landete in einem Straßengraben. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden.

Aurich - Zeugin beobachtete Unfallflucht:

Am Dienstag beobachtete eine 30-jährige Frau gegen 12:15 Uhr einen Unfall in der Rudolf-Eucken-Allee. Am Fahrbahnrand der Rudolf-Eucken-Allee war ein silberner BMW geparkt. Die Fahrerin des BMW wollte ausparken und fuhr zunächst rückwärts. Dabei fuhr sie gegen einen hinter dem BMW geparkten Ford, der durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Die 33-jährige Fahrerin des BMW fuhr anschließend davon, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugin benachrichtigte die Eigentümerin des Ford und anschließend die Polizei. Dank der Zeugin, die sich das Kennzeichen des BMW notiert hatte, konnten die Polizeibeamten die Fahrerin des BMW schnell ermitteln. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet:

Am Mittwoch,18.01.2017, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:45 Uhr, wurde in Wiesmoor auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Hauptstraße, direkt vor dem Haupteingang, ein schwarzer VW Golf Sportsvan von einem unbekannten Autofahrer angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 zu melden.

Aurich - Radfahrer angefahren:

Ein 34 Jahre alter Mann fuhr heute Morgen gegen 06:30 Uhr mit seinem Audi von einem Tankstellengelände auf die Leerer Landstraße. Dabei übersah er einen 17-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg an der Leerer Landstraße in Richtung Aurich befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. An dem Fahrrad und dem Auto entstand Sachschaden.

