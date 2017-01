POL-AUR: Großefehn - Versuchter Einbruch Ihlowerfehn - Zigaretten gestohlen Großefehn - Ohne Beute

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Versuchter Einbruch:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kfz-Betrieb in der Boßelstraße einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen wurde versucht, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Das Fenster wurde hierdurch beschädigt, geöffnet werden konnte es jedoch nicht, so dass die Täter die Örtlichkeit ohne Beute verließen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Ihlowerfehn - Zigaretten gestohlen:

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 00:45 Uhr und 01:30 Uhr in eine Tankstelle an der Alten Wieke ein. Durch eine zuvor gewaltsam geöffnete Tür verschafften sich die Täter Zutritt in das Gebäude. Anschließend brachen die Täter noch weitere Türen in dem Gebäude auf, um in den Tankstellenshop zu gelangen. Hier wurden mehrere Zigarettenstangen gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Großefehn - Ohne Beute:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter in einen Freizeitmarkt an der Schrahörnstraße einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen wurde zunächst versucht, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Anschließend wurde ein Fenster beschädigt. Betreten wurde das Gebäude jedoch nicht. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

