POL-AUR: Großheide - Versuchter Einbruch Norden - Zeugen gesucht Großheide - Unter Drogeneinfluss gefahren

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Versuchter Einbruch:

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag, 13.01.2017, und Montag, 16.01.2017, in einen Kindergarten im Kapellenweg einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen wurde versucht, eine Tür aufzubrechen. Dieses misslang, so dass die Täter die Örtlichkeit ohne Beute verließen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Zeugen gesucht:

Am Sonntag, 08.01.2017, in der Zeit von 14:30 - 15:00 Uhr, wurde ein roter Ford mit der Städtekennung WHV auf dem Parkplatz der Ubbo-Emmius-Klinik in Norden an der vorderen Stoßstange vermutlich durch ein anderes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Zeugen, die konkrete Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 zu melden.

Großheide - Unter Drogeneinfluss gefahren:

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstag gegen 14:00 Uhr einen 22-jährigen Mann der mit seinem Auto die Großheider Straße befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell