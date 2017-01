POL-AUR: Großefehn - Terrassentür aufgebrochen Aurich - Unfall auf glatter Fahrbahn

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Terrassentür aufgebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 14.01.2017, und Dienstag, 17.01.2017, in ein Einfamilienhaus in der Straße Hauptkanal Nord ein. Durch eine zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür verschafften sich die Täter Zutritt in das Haus. Die Räume wurden nach Wertsachen durchsucht. Ob die Täter etwas gestohlen haben ist derzeit noch unbekannt. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall auf glatter Fahrbahn:

Am Dienstag befuhr ein 19 Jahre alter Mann gegen 15:30 Uhr den Middelburger Weg in Richtung Kirchdorf. In einer Kurve verlor er auf Grund der winterglatten Straße die Kontrolle über seinen VW Golf. Der Golf schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden VW T5 Multivan. Sowohl der Golffahrer als auch sein 23-jähriger Beifahrer und der 69-jährige Fahrer des T5 blieben zum Glück unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

