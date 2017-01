POL-AUR: Friedeburg - Versuchter Einbruch Reepsholt - Anhänger gegen Tor gedrückt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Versuchter Einbruch:

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag und Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Pollertstraße einzubrechen. Um sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen wurde versucht, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Die Tür konnte zwar nicht geöffnet werden, wurde jedoch bei dem Versuch beschädigt. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Reepsholt - Anhänger gegen Tor gedrückt:

Am Montag wendete eine bislang unbekannte Person zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr ein Fahrzeug auf einem Grundstück an der Upschörter Straße. Dabei fuhr das Fahrzeug vermutlich gegen einen Anhänger, der auf dem Grundstück stand. Der Anhänger wurde rückwärts gegen einen Zaun gedrückt. Der Zaun wurde hierdurch beschädigt. Anschließend fuhr die Person davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

