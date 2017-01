POL-AUR: Norden - Versuchter Einbruch

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Einbruch:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Tür eines Wohn- und Gewerbehauses in der Kolkstraße auf und gelangt so in einen Heizungsraum. Von hier versuchten sie eine weitere Tür zu einer Pizzeria aufzubrechen. Dieses misslang. Auch die Tür zu einem Tabakwarenladen in dem gleichen Gebäudekomplex wurde versucht, gewaltsam zu öffnen. Auch hier blieb es bei dem Versuch. Die Tür wurde durch die Gewalteinwirkung beschädigt. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

