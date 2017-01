POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht Aurich - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall Aurich - Auffahrunfall Aurich - Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht:

Am Montag fuhr gegen 17:50 Uhr eine bislang unbekannte Person mit einem Transporter samt Anhänger (Tieflader) in den Drive-in eines Schnellrestaurants an der Emder Straße. Durch die lange Fahrzeugkombination wurde eine Spundwand beschädigt. Mitarbeiter des Restaurants halfen dem Fahrer, sein Fahrzeug aus dem Drive-in zu befreien. Anschließend fuhr der Fahrer davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Aurich - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall:

Zu einem Unfall kam es gestern gegen 13:10 Uhr auf der Emder Straße. Eine 19-jährige Fahrerin eines VW Lupo befuhr die Emder Straße in Richtung Moordorf. Verkehrsbedingt musste die junge Frau abbremsen. Dieses bemerkte die hinter ihr befindliche 18 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf zu spät. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lupo auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden 17-jährigen Mitfahrerinnen in dem Lupo leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aurich - Auffahrunfall:

Ein 47 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Nissan Micra den Kreihüttenmoorweg in Richtung Dornumer Straße. An einem Bahnübergang musste er verkehrsbedingt halten. Hinter ihm fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Skoda Octavia. Er erkannte die Situation zu spät und konnte einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Nach eigenen Angaben wurde er durch die tiefstehende Sonne geblendet. Durch den Aufprall wurde der 47-jährige leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Aurich - Fußgängerin angefahren und geflüchtet:

Am Montag überquerte eine 19-jährige Frau gegen 14:00 Uhr die Esenser Straße in Höhe der Allee-Apotheke. Nach Angaben der Frau zeigte die dortige Ampel für Fußgänger grünes Licht. Eine bislang unbekannte Frau befuhr mit ihrem Auto zu diesem Zeitpunkt die Esenser Straße in Richtung Pferdemarktkreuzung. Vermutlich missachtete sie die rote Ampel, so dass es zum Zusammenstoß mit der 19-jährigen Fußgängerin kam. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Autofahrerin fuhr einfach davon, ohne der Frau zu helfen und ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem Auto soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Unfallzeugen werden gebeten, mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell