POL-AUR: Aurich - Brand eines Gewächshauses Extum - Einbruch in unbewohntes Haus

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Brand eines Gewächshauses:

Am Montag brannte ein Nebengebäude in der Straße Am Upstalsboom. Das Gebäude, das auf einem Grundstück hinter einem Wohnhaus stand, wurde als Gewächshaus genutzt. Zudem wurden dort Holz und Torf gelagert, um einen in dem Gewächshaus eingebauten Ofen zu betreiben. Die Eigentümerin des Gebäudes bemerkte den Brand gegen 23:00 Uhr und verständigte sofort die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Haxtum rückte mit drei Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte wahrscheinlich Funkenflug aus dem betriebenen Ofen zum Brand des Gebäudes.

Extum - Einbruch in unbewohntes Haus:

Zwischen Mittwoch, 21.12.2016, und Dienstag, 17.01.2017, brachen bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in der Parkstraße ein. Um in das Haus zu gelangen wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Die Zimmer wurden nach möglichen Diebesgut durchsucht, gestohlen wurde jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell