POL-AUR: Norderney - Werkzeug gestohlen Norden - Einbrecher flüchten ohne Beute Dornum - Vorfahrt missachtet Dornum - Kontrolle über Auto verloren

Altkreis Norden (ots) - Norderney - Werkzeug gestohlen:

Zwischen Montag, 09.01.2017, und Sonntag, 15.01.2017, betraten bislang unbekannte Täter eine unverschlossene Garage in der Lippestraße. In der Garage wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Aus den Schränken wurden diverse Werkzeuge gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932-92980 in Verbindung zu setzen.

Norden - Einbrecher flüchten ohne Beute:

Am Freitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Warfenweg ein. Gegen 17:15 Uhr wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, so dass das Haus betreten werden konnte. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Im Schlafzimmer trafen sie auf den Bewohner des Hauses, der dort schlief. Die Täter ergriffen sofort die Flucht. Beute hatten sie nicht erlangt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Vorfahrt missachtet:

Ein 32 Jahre alter Mann befuhr am Sonntag gegen 11:00 Uhr mit seinem Daimler die Bahnhofstraße in Richtung Dornum. In Höhe der Resterhafer Straße bog er links in diese ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Daimler in den Einmündungsbereich der Resterhafer Straße geschleudert und stieß hier gegen einen Peugeot, der im Einmündungsbereich wartete. Durch den Unfall wurden der 34 Jahre alte Fahrer des Opel Corsa, so wie seine beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 22 Jahren leicht verletzt. Der 59 Jahre alter Fahrer des Peugeot und sein 30-jähriger Beifahrer, so wie der Fahrer des Daimler blieben zum Glück unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Dornum - Kontrolle über Auto verloren:

Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Fiat 500 befuhr am Sonntag gegen 20:00 Uhr die Accurmer Riege in Richtung Ortsmitte. Auf der winterglatten Straße verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto pralle frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt keine Verletzungen. An dem Auto entstand Sachschaden.

