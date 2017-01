POL-AUR: Greetsiel - Bargeld gestohlen Norden - Eingebrochen und Schmuck gestohlen Krummhörn - Parkscheinautomat beschädigt Hinte - In Bungalow eingebrochen

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Greetsiel - Bargeld gestohlen:

Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Okko-tom-Brook-Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. In dem Haus wurden mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Die Täter konnten Bargeld erbeuten. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Norden - Eingebrochen und Schmuck gestohlen:

Am Freitag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 12:00 Uhr und 21:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Siedlungsweg ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach möglichen Diebesgut. Es wurde Schmuck gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Krummhörn - Parkscheinautomat beschädigt:

In der Mühlenstraße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Parkscheinautomat beschädigt. Der Automat befand sich auf einem Parkplatz zwischen der Mühlenstraße und der Grundschule. Unbekannte Täter versuchten vermutlich, den Automaten gewaltsam zu öffnen, wodurch der Automat beschädigt wurde. Gestohlen wurde nichts. Zeugen mögen mit der Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 Kontakt aufnehmen.

Hinte - In Bungalow eingebrochen:

In einen Bungalow in der Hans-Böckler-Allee brachen bislang unbekannte Täter am Samstag zwischen 13:30 Und und 20:30 Uhr ein. Ein Fenster wurde gewaltsam geöffnet. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

